EU vereinbart Sicherheitskooperation mit Ukraine

Brüssel: Die EU hat der Ukraine langfristige Unterstützung und eine engere Sicherheitszusammenarbeit zugesichert. Am Rande des Gipfels in Brüssel wurde ein Dokument unterzeichnet, das unter anderem einen Krisenmechanismus, eine Kooperation der Rüstungsindustrie sowie gemeinsame Anstrengungen gegen Cyberangriffe und Desinformation vorsieht. Dazu sagte die EU der Ukraine zu, das Engagement bei Finanzhilfen, Waffenlieferungen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten fortzusetzen. Bundeskanzler Scholz sprach von einem Zeichen der Solidarität in schwierigen Zeiten. Gleichzeitig mahnte er in der EU mehr Geld für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge an. Vor allem Deutschland, Polen und Tschechien bräuchten mehr Unterstützung. Weiteres Thema des Gipfels ist die Besetzung verschiedener Spitzenposten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 17:00 Uhr