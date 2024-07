EU-Strafzölle auf E-Autos aus China sind in Kraft

Brüssel: In der EU werden seit Mitternacht zusätzliche Zölle auf E-Autos aus China erhoben. Sie liegen beim Import je nach Hersteller zwischen gut 17 und fast 38 Prozent. Allerdings muss die jeweilige Summe noch nicht bezahlt werden, sondern wird als Sicherheitsleistung hinterlegt. Fällig wird das Geld, wenn sich die EU und China bis November nicht auf eine Lösung im Subventionierungsstreit einigen. Peking hat sich Gegenmaßnahmen offengelassen. Heute Früh kündigte das Handelsministerium an, zu Branntweinimporten aus der EU eine sogenannte Antidumping-Anhörung abzuhalten. Was das konkret bedeutet, ist noch nicht klar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 06:00 Uhr