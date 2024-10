EU setzt Extrazölle auf E-Autos aus China endgültig in Kraft

Brüssel: Die Europäische Union verhängt ab übermorgen Zusatzzölle auf E-Auto-Importe aus China. Die Kommission in Brüssel hat heute die entsprechende Verordnung beschlossen, die noch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden muss. Die Zölle können bis zu 35,3 Prozent betragen. Anfang des Monats hatte eine Mehrheit der EU-Staaten für die Abgaben gestimmt. Deutschland votierte dagegen - aus Sorge vor einem neuen großen Handelskonflikt und möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Hersteller. Aus Sicht der Europäischen Kommission sind die Zölle notwendig, um langfristig die Zukunft der Autoindustrie in der EU zu sichern. Laut einer EU-Untersuchung profitieren chinesische Hersteller von unfairen Subventionen. Demnach können chinesische Elektroautos rund 20 Prozent günstiger angeboten werden als in der EU hergestellte Modelle.

