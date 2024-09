EU-Kommission sagt deutschen Bauern Millionen zu

Brüssel: Wegen der Frostschäden in diesem Frühjahr hat die EU-Kommission den deutschen Landwirten Hilfen in Höhe von 46,5 Millionen Euro zugesagt. Damit würden Betriebe entschädigt, die einen Teil ihrer Produktion und damit auch einen Teil ihres Einkommens verloren haben, so die Kommission. Die nun zugesagten EU-Gelder müssen vom Rat der EU-Staaten noch abgesegnet werden. Die Bundesregierung kann die Hilfen um weitere rund 90 Millionen Euro aufstocken. Neben deutschen Landwirten sollen auch Betriebe in Italien, Bulgarien, Rumänien und Estland zusätzliche Hilfe erhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 13:15 Uhr