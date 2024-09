EU-Kommission gibt mehr Hilfen für Landwirte frei

Brüssel: Die EU-Staaten dürfen ihren Landwirten stärker finanziell unter die Arme greifen als bisher. Das hat die EU-Kommission in Brüssel entschieden. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Bauernproteste zu Jahresbeginn, die es auch in Deutschland gab. Als Grund gab die EU-Kommission an, die Landwirte stünden weiterhin vor Liquiditätsproblemen, insbesondere aufgrund extremer Wetterereignisse, sowie hoher Zinssätze und hoher Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Waren. Deshalb soll es den 27 Mitgliedstaaten künftig erlaubt sein, höhere Vorauszahlungen aus den Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik an Landwirte zu leisten. Dadurch könnten diese ab Oktober zum Beispiel bis zu 70 Prozent der Direktzahlungen im Voraus erhalten, statt derzeit 50 Prozent.

