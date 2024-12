EU-Innenminister beraten über Schengen

Brüssel: Die Lage in Syrien wird auch die EU-Innenminister beschäftigen. Laut Diplomaten soll es einen ersten Austausch über den Umgang mit syrischen Flüchtlingen geben. Deutschland und andere Länder haben ihre Asyl-Entscheidungen nach dem Sturz des bisherigen Machthabers Assad vorerst ausgesetzt. Weiteres Thema des EU-Innenministertreffens ist der vollständige Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Die Ministerrunde will beschließen, dass Bulgaren und Rumänen auch an den Landgrenzen nicht mehr kontrolliert werden. Im vergangenen März wurden bereits die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 07:00 Uhr