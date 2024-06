EU-Gipfel nominiert von der Leyen für zweite Amtszeit

Brüssel: Die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, kann sich große Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen. Beim Gipfel in Brüssel sprachen sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am späten Abend für von der Leyen aus. Das verlautete aus Diplomatenkreisen. Am Nachmittag war eine Einigung am Widerstand von Ungarns Ministerpräsidenten Orban gescheitert. Noch ist die Personalie aber noch nicht in trockenen Tüchern. Das EU-Parlament muss noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 00:00 Uhr