EU-Finanzminister für gemeinsame Haltung gegenüber Trump

Brüssel: Die EU will gegenüber der neuen US-Regierung geschlossen auftreten. Nach Angaben von EU-Diplomaten haben die Finanzminister der Mitgliedstaaten bei einem informellen Treffen auch betont, dass eine wettbewerbsfähigere europäische Wirtschaft der beste Schutz vor etwaigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch die USA sei. Der Schlüssel zum Wohlstand in der EU seien dabei niedrige und stabile Energiepreise. Gegenwärtig zahlen Industrie und Verbraucher in der EU im Schnitt doppelt so viel für Energie wie in den USA und viermal so viel wie in China.

