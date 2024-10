EU beschließt neue Sanktionen gegen den Iran

Luxemburg: Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Hintergrund ist, dass das Land weiter ballistische Raketen an Russland liefert. Wie Diplomaten in Brüssel berichten, sollen die Strafmaßnahmen iranische Unternehmen, Einrichtungen und Personen treffen, die an der Produktion und Lieferung der Waffen beteiligt sind. Bei ihrem Treffen in Luxemburg diskutieren die EU-Außenminister auch über weitere Hilfen für die Ukraine. Vorgesehen ist, Kredite in Höhe von 35 Milliarden Euro freizugeben. Mit dem Geld soll sich die ukrainische Regierung Waffen kaufen können. Laut den Plänen sollen Zinsen aus russischem Staatsvermögen als Sicherheit für die Kredite verwendet werden. Dagegen sperrt sich allerdings Ungarn.

