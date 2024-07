EU-Außenbeauftragter entzieht Ungarn Gastgeber-Rolle für Treffen

Brüssel: Wegen der unabgestimmten Friedensmission von Ungarns Ministerpräsident Orban boykottiert der EU-Außenbeauftrage Borrell Ministertreffen in Budapest. Gegen den Widerstand aus Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und auch Deutschland hat Borrell die nächsten in Budapest geplanten Treffen der Außen- und Verteidigungsminister nach Brüssel einberufen. Er habe dies nach einer kontroversen und langwierigen Debatte der EU-Außenminister alleine entschieden, betonte der Chefdiplomat. Viele EU-Außenminister hatten Orbans Vorgehen bei ihrem Treffen zwar verurteilt. Luxemburgs Außenminister Bettel nannte Borrells Idee aber "Schwachsinn". Er fahre lieber nach Budapest und sage den Ungarn seine Meinung ins Gesicht, so Bettel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 08:00 Uhr