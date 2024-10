Esken und Merz streiten über Wirtschaftstreffen

Berlin: Die Debatte über die beiden zeitgleich für morgen angesetzten Wirtschaftsgipfel weiter. SPD-Chefin Esken nannte den Industriegipfel bei Kanzler Scholz im ZDF "sinnvoll" und "notwendig". Sie finde es einen vollkommen normalen Vorgang, dass ein Regierungschef in so einer krisenhaften Situation das Ruder in die Hand nehme. Der Kanzler mache hier von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Den Vorwurf des Wahlkampfs wies Esken zurück. Dass zeitgleich auch die FDP-Bundestagsfraktion zu einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern lädt, findet die SPD-Chefin nicht problematisch. Dagegen sagte CDU-Chef Merz am Abend im Ersten, bei dem Gipfel des Kanzlers und der Konkurrenzveranstaltung der FDP werde außer Schaulaufen nichts herauskommen. - Beim Industriegipfel des Kanzlers sind Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner nicht eingeladen. Bei der FDP-Veranstaltung ist Lindner zu Gast.

