Esken schließt Koalition mit BSW in Thüringen nicht aus

Berlin: Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat SPD-Chefin Esken betont, den Landesverbänden bei ihrer Koalitionswahl keine weiteren Vorgaben machen zu wollen. Im ZDF-Sommerinterview, das am Abend ausgestrahlt wird, sagte Esken, abgesehen von dem klaren Auschluss jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD seien Entscheidungen für Koalitionen immer auch Sache der Landesverbände. Diese bräuchten in dieser Frage den Rat der SPD-Bundesspitze nicht. Somit sei ein Dreierbündnis mit dem BSW in Thüringen nicht ausgeschlossen. Bundespolitisch führe die SPD eine wahrhaft ungewöhnliche und auch nicht einfache Koalition an. Zur nächsten Bundestagswahl werde sich die SPD zurückkämpfen und auch nicht mit einem neuen Spitzenkandidaten antreten, so Esken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 19:00 Uhr