Es gibt neue Hoffnung auf Waffenruhe im Gaza-Krieg

Tel Aviv: Nachdem es monatelang bei den Verhandlungen zum Gaza-Krieg nicht voranging, gibt es nun Hinweise auf einen möglichen Durchbruch. Laut israelischen Medienberichten ist eine Delegation in Katar angekommen, um darüber zu sprechen, wie die noch etwa 100 israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas freikommen könnten. Auch geht es um einen Waffenstillstand. Israels Verteidigungsminister Katz sagte im Parlament, eine Vereinbarung mit der Hamas sei "näher denn je". Ein Hamas-Vertreter bestätigte das. Während einer einwöchigen Feuerpause im November 2023 waren 105 israelische Geiseln freigekommen - und im Gegenzug 240 in Israel inhaftierte Palästinenser. Seitdem wurden zudem sieben Geiseln von der israelischen Armee befreit. Katar bemüht sich zusammen mit den anderen Vermittlern USA und Ägypten seit Monaten um ein Ende des Krieges.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2024 09:15 Uhr