Erste Namen für Nachfolge an Linken-Parteispitze sind bekannt

Berlin: Für die Nachfolge an der Parteispitze der Linken sind erste Namen im Gespräch. Die freiberufliche Publizistin und Journalistin Ines Schwerdtner aus dem Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hat ihre Kandidatur bekannnt gegeben. Sie war unter anderem in der Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" aktiv. Außerdem hat der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken angekündigt, dass er auf dem Parteitag im Oktober kandidieren will. Der 63-jährige verwies dabei auf seine Erfahrungen als Gentechnik-Experte für Greenpeace und Biowaffeninspekteur bei den Vereinten Nationen. Van Aken ist derzeit Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die derzeitigen Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten nach einer Serie von Wahlniederlagen am Sonntag ihren Rückzug angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 15:00 Uhr