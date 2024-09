Erste Gemeinden in Österreiche wegen Dauerregens evakuiert

Wien: Wegen des Dauerregens sind in Österreich die ersten Gemeinden teilweise evakuiert worden. Betroffen waren vor allem Gartensiedlungen und Zweitwohnsitze im Bezirk Krems. In Niederösterreich rund um die Haupstadt Wien musste die Feuerwehr in der Nacht 160 Mal ausrücken, wie ein Sprecher des Landeskommandos berichtete. Auch wurde vielfach der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. In den Bergen in Österreich und Bayern sorgen die Niederschläge für einen Wintereinbruch. In den Alpen und im Bayerischen Wald ist die Schneefallgrenze auf 1.100 Meter gesunken. Der Zugverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ist unterbrochen. Auch in Polen und Tschechien gibt es Probleme wegen des Unwetters. In Tschechien sind 60.000 Haushalte ohne Strom. An vielen Flüssen gilt Hochwasseralarm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 10:00 Uhr