Erneute Warnstreiks sollen Tarifverhandlungen bei VW begleiten

Wolfsburg: Bei VW kommen die Tarifpartner heute zur vierten Verhandlungsrunde zusammen. Um ihre Forderungen zu unterstreichen hat die IG-Metall die Beschäftigten an neun Standorten erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen vier Stunden lang die Arbeit niederlegen. Dem letzten Streikaufruf am vergangenen Montag waren rund 100.000 Menschen gefolgt. Weil VW mit wirtschaftlichen Problemen kämpft, will die Konzernleitung Werke schließen, Stellen abbauen und die Löhne kürzen. Die IG Metall dagegen fordert höhere Löhne, die aber zum Teil in einen Zukunftsfonds eingezahlt werden sollen, um schlecht ausgelastete Werke zu unterstützen. Am Mittag ist eine Kundgebung auf dem Werksgelände in Wolfsburg geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 06:00 Uhr