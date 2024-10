Erneut Raketenalarm in Tel Aviv

Tel Aviv: In der israelischen Küstenstadt hat es den zweiten Morgen in Folge Raketenalarm gegeben. Nach Angaben von Rettungsdiensten verletzten sich einige Menschen, als sie in Schutzräume liefen. Die Armee teilte mit, dass Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert worden sind. Die Geschosse seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Die pro-iranische Hisbollah behauptet dagegen, ein Geheimdienstzentrum nördlich von Tel Aviv getroffen zu haben. Bereits gestern Früh hatte die Miliz fünf Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 09:00 Uhr