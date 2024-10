Ermittlungen zu möglicher Gefangenenmisshandlung in JVA

Augsburg: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Misshandlung von Gefangenen in einer der größten Haftanstalten Bayerns - in Gablingen. Nach Angaben der Ermittler besteht der Verdacht, dass einzelne Gefangene in der JVA geschlagen und in speziellen Hafträumen teils nackt, ohne Decke und Matratze eingesperrt wurden. Nach BR-Informationen ist allein von einem Augsburger Anwaltsbüro in zwei Fällen Anzeige gegen die Anstaltsleitung erhoben worden. Darin heißt es auch, dass die Häftlinge keine warmen Mahlzeiten erhielten und es in den Einzelzellen für 24 Stunden kein Licht gegeben habe. Zwar sei eine sogenannte Folterkommission mehrmals in der JVA gewesen. Da die Besuche jedoch vorher angekündigt wurden, seien die Missstände vertuscht worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 08:00 Uhr