Ermittler bestätigen Erpressung bei Schumacher-Familie

Wuppertal: Deutsche Ermittler haben bestätigt, dass die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher erneut erpresst werden sollte. Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal mitgeteilt hat, wurden zwei Männer verhaftet. Sie hätten behauptet, über Material zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie Schumacher interessiert sein dürfte. Konkret sollen sie eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben, sonst würden die Daten im Darknet veröffentlicht. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Vater und dessen Sohn aus Wuppertal. Über den Erpressungsversuch hatten Medien bereits in der vergangenen Woche berichtet, die Staatsanwaltschaft hatte bislang keinen Namen genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 18:00 Uhr