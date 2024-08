Endlagersuche dauert wesentlich länger als geplant

Berlin: Die Suche nach einem Atommüllendlager könnte wesentlich länger dauern als geplant. Das geht aus einem Gutachten des Freiburger Öko-Instituts hervor. Die Experten rechnen frühestens im Jahr 2074 mit einer Standortentscheidung. Ursprünglich sah der Zeitplan das Jahr 2031 vor. Gesetzlich festgelegt ist, dass ein Endlagerstandort in einem Sucherverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit festgelegt werden soll. Aktuell wird der Atommüll in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern aufbewahrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 20:00 Uhr