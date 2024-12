"Emilia Pérez" räumt beim Europäischer Filmpreis ab

Luzern: Der Musical-Thriller "Emilia Pérez" ist der große Gewinner des europäischen Filmpreises. Bei der Gala in Luzern erhielt der unkonventionelle Film über einen mexikanischen Kartellboss, der sich in eine Frau verwandelt, fünf Auszeichnungen. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Schnitt gingen an "Emilia Pérez" - daneben wurde die Spanierin Karla Sofía Gascón als beste europäische Schauspielerin geehrt. Bester europäischer Schauspieler wurde Abou Sangare für seine Rolle in "Souleymane's Story" von Boris Lojkine. In dieser Kategorie waren auch die deutschen Schauspieler Lars Eidinger und Franz Rogowski nominiert. Der deutsche Regisseur Wim Wenders bekam eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.

