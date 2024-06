EM: Deutschland gewinnt gegen Ungarn und steht im Achtelfinale

Stuttgart: Bei der Fußball-EM hat die deutsche Nationalmannschaft auch das zweite Gruppenspiel gewonnen und vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann setzte sich gegen Ungarn mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Jamal Musiala und Ilkay Gündogan. Durch den Einzug ins Achtelfinale behält der Vertrag von Nagelsmann Gültigkeit bis zur WM 2026. In der anderen Partie der Gruppe A trennten sich vor kurzem Schottland und die Schweiz 1:1. Im letzten Vorrunden-Spiel am Sonntag gegen die Schweiz geht es für Deutschland um den Gruppensieg. Am Nachmittag endete die Partie Kroatien gegen Albanien 2:2 unentschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 23:00 Uhr