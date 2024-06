EM bringt laut ifo Zusatzeinnahmen von einer Milliarde Euro

München: Von der Fußball-EM erhofft sich Turnierdirektor Philipp Lahm mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Turnier bringe Menschen zusammen und man werde gemeinsam feiern, sagte Lahm im Deutschlandfunk. Davon könnten alle profitieren, so Lahm - und wörtlich sagte er: "Wir sind alle Gastgeber." Die EM beginnt heute Abend mit der Partie Deutschland gegen Schottland. Dazu werden in der Münchner Arena 67.000 Zuschauer erwartet, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier. Bis zum Finale am 14. Juli in Berlin finden 51 Spiele statt. Nach Berechnungen des Münchner ifo-Instituts wird das Turnier gut 600.000 zusätzliche Touristen aus dem Ausland anziehen. Dadurch würden Einnahmen von einer Milliarde Euro generiert, so ifo-Forscher Wolf. Gesamtwirtschaftlich gesehen schätzt das ifo-Institut den Effekt der EM aber als eher gering ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 09:00 Uhr