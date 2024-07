Elterngeld wirkt sich nicht negativ auf Unternehmen aus

Nürnberg: Längere Abwesenheiten von Müttern seit der Einführung des Elterngeldes haben sich offenbar nicht negativ auf die Unternehmen in Deutschland ausgewirkt. Kurzfristige Beschäftigungslücken blieben auf lange Sicht ohne negative Konsequenzen, heißt es in einer Studie, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg heute veröffentlicht hat. Demnach hat die Elternzeit auch keine negativen Auswirkungen auf die Karriereplanung der Frauen. 2007 hatte das Elterngeld das Erziehungsgeld abgelöst; in der Folge stieg die Zahl der Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes länger als ein Jahr zu Hause blieben von 60 auf 80 Prozent. Dadurch ging die Gesamtanzahl der Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen zwar leicht zurück - Auswirkungen auf Beschäftigung, Löhne oder den Fortbestand der Firmen hatte das jedoch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 14:00 Uhr