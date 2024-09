Elbe-Pegel in Dresden erreicht sechs Meter

Dresden: Das Hochwasser aus Tschechien und Polen verlagert sich über die Flüsse nun auch immer mehr nach Deutschland. Im sächsischen Dresden wurde an der Elbe jetzt mit einem Pegel von sechs Metern Meldestufe drei von vier ausgelöst. Auch in Brandenburg laufen die Sicherheitsvorkehrungen. Im Fokus ist hier die Oder, wo es 1997 schon einmal verheerende Überschwemmungen gegeben hat. In Bayern ist wohl der Höhepunkt erreicht. So sanken die Wasserstände der Sempt im Landkreis Erding sowie der Donau in Passau unter die Warnstufe drei. Nur an der Isar in Landshut ist diese noch überschritten. In Österreich beginnen nach der Flut nun die Aufräumarbeiten. In der Hauptstadt Wien haben die U-Bahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 10:15 Uhr