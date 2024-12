Eisenbichler ist erneut nicht im Kader für Vierschanzentournee

Oberstdorf: Die deutschen Skispringer gehen ohne Markus Eisenbichler in die 73. Vierschanzentournee. Neben Hoffnungsträger Pius Paschke treten Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Philipp Raimund an. Dank eines Sonderplatzes ist auch der Junioren-WM-Dritte Adrian Tittel dabei. Eisenbichler war schon im vergangenen Jahr nicht mehr Teil des Kaders und wird als Teil der Nationalen Gruppe lediglich am Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen teilnehmen.

