Einsatzlage in Hochwasser-Gebieten bleibt angespannt

St. Pölten: Während in Bayern der Dauerregen allmählich nachlässt, gibt es in den Flut-Gebieten in Mittel- und Osteuropa weiter keine Entwarnung. In Niederösterreich mussten in der Nacht sieben Ortschaften evakuiert werden. Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagte, es drohten weiter Dammbrüche und Erdrutsche, viele Menschen seien noch ohne Strom. Im benachbarten Tschechien gilt an zahlreichen Flüssen nach wie vor die höchste Hochwasser-Alarmstufe. In Südböhmen droht der rund sechs Quadratkilometer große Rosenberg-Fischteich überzulaufen. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava stehen die Uferflächen entlang der Donau unter Wasser. Mobile Wände schützen die historische Altstadt. Im Zoo wurden Tiere in Sicherheit gebracht. Insgesamt kamen durch die von tagelangem Starkregen verursachten Überschwemmungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien bisher mindestens 18 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 11:00 Uhr