Einkommen in Bayern steigen innerhalb von zehn Jahren um fast 30 Prozent

Fürth: Die Einkommen privater Haushalte in Bayern sind innerhalb von zehn Jahren im Schnitt um mehr als ein Viertel gestiegen. Das geht aus Daten des Landesamtes für Statistik in Fürth hervor - es hat Zahlen von 2012 und 2022 miteinander verglichen. Demnach stiegen die Einkommen in diesem Zeitraum um knapp 29 Prozent. Am stärksten war das Plus mit fast 33 Prozent in der Oberpfalz, am geringsten mit rund 24 Prozent in Mittelfranken. Insgesamt haben die Menschen in Oberbayern das höchste verfügbare Jahreseinkommen - im Schnitt fast 32.000 Euro. Bei den Landkreisen stehen Starnberg und Miesbach an der Spitze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 15:00 Uhr