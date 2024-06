Dritter Terrorprozess gegen mutmaßliche Reichsbürger hat begonnen

München: In der Landeshauptstadt ist der dritte Prozess um die mutmaßlichen Putschisten um Heinrich Reuß angelaufen. Vor dem Oberlandesgericht müssen sich acht Angeklagte verantworten. Ihnen wird unter anderem die Mitgliedschaft in und teils auch die Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Außerdem sollen sie ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen geplant haben. Ihnen allen drohen lange Haftstrafen. Weitere Beschuldigte stehen in Stuttgart und in Frankfurt am Main vor Gericht. Die insgesamt 26 Angeklagten wollten laut Anklage die Bundesregierung stürzen und nahmen dabei bewusst Tote in Kauf. Laut Bundesanwaltschaft standen ihnen dabei hunderte Waffen und riesige Mengen an Munition zur Verfügung.

