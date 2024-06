Dritter Prozess um Reichsbürgernetzwerk ist angelaufen

München: Im Komplex um die Pläne für einen Staatsstreich durch das sogenannte Reichsbürgernetzwerk rund um Heinrich Reuß hat vor dem Oberlandesgericht München der dritte Mammutprozess begonnen. Insgesamt acht Angeklagte müssen sich unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Außerdem wird ihnen die Vorbereitung eines sogenannten hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Vier Männer sind außerdem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Ihnen drohen allesamt langjährige Haftstrafen. Zwei weitere Verfahren in Stuttgart und Frankfurt am Main laufen bereits.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 13:00 Uhr