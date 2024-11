Dritte Tarifrunde bei VW beginnt

Wolfsburg: Bei VW kommen in diesen Minuten Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zur dritten Tarifrunde zusammen. IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger sagte vorab, man habe einen Vorschlag unterbreitet, mit dem die Probleme ohne Werksschließungen und Massenentlassungen gelöst werden könnten. Demnach sollen unter anderem in den kommenden beiden Jahren alle Ebenen auf Teile der Boni verzichten – vom Vorstand über das Management bis zu den Beschäftigten. VW fordert angesichts der massiven Überkapazitäten in seinen Werken eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent und will zudem verschiedene Boni und Zulagen streichen. Auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Die IG Metall droht mit massiven Warnstreiks, sollte es zu keiner Einigung kommen.

