Dreyer tritt laut Berichten als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zurück

Mainz: In Rheinland-Pfalz steht offenbar ein Wechsel an der Regierungsspitze an. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" und der Zeitung "Rheinpfalz" tritt Ministerpräsidentin Dreyer noch vor der Sommerpause von ihrem Posten zurück. Nachfolger soll demnach Arbeitsminister Schweitzer werden, ebenfalls SPD. Den Berichten zufolge werden über den Schritt gerade die Fraktionen der Mainzer Ampel-Koalition informiert. Anschließend soll es eine Pressekonferenz geben. Dreyer regiert in Rheinland-Pfalz seit mehr als einem Jahrzehnt. Über ihren Rückzug war schon länger spekuliert worden. Demnach soll ihr Nachfolger Zeit haben, sich als Ministerpräsident zu etablieren und mit einem Amtsbonus in die Landtagswahl im übernächsten Jahr zu gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 10:45 Uhr