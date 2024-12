Dresdner Carolabrücke muss komplett abgerissen werden

Dresden: Die zum Teil eingestürzte Carolabrücke in Dresden muss komplett abgerissen werden. Das hat die Stadtverwaltung am Abend mitgeteilt. Einem Gutachten zufolge sind die Schäden so massiv, dass der Rest des Bauwerks nicht mehr gerettet werden kann. Ein Teil der Brücke war vor drei Monaten mitten in der Nacht eingestürzt. Grund dafür sind dem Gutachten zufolge Korrosionsschäden. Zusammen mit der Materialermüdung führte das zum Einsturz. Eine verlässliche Vorhersage des Unglücks war laut Experten nicht möglich.

