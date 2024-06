Drei mutmaßliche Agenten nach Festnahme in Frankfurt in Haft

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat drei mutmaßliche Agenten festnehmen lassen. Der obersten Anklagebehörde zufolge sollen sie für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Sie sollen Informationen zu einer Person aus der Ukraine gesammelt und ein Café in Frankfurt am Main ausgekundschaftet haben. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen russischen, einen armenischen und einen ukrainischen Staatsangehörigen. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ bereits Haftbefehle gegen sie. Die Festnahmen erfolgten bereits vorgestern in Frankfurt, wie am Nachmittag bekannt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2024 23:00 Uhr