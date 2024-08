Drei BR-Sendungen sind für den Deutschen Radiopreis nominiert

Hamburg: Drei Sendungen des Bayerischen Rundfunks sind in diesem Jahr für den Deutschen Radiopreis nominiert. In der Kategorie "Bestes Informationsformat" geht die Bayern-2-Produktion "radiowissen: Paula sucht Paula - Vergessene Heldin im Hitlerputsch?" ins Rennen. Als "Bestes Musikformat" ist "Tafel-Confect on Tour - Live vom Festival Oude Muziek in Utrecht" von BR-Klassik dabei. Und für die "Beste Sendung" tritt das BR24-Format "Der Funkstreifzug: Die AfD im Bundestag beschäftigt mehr Rechtsextreme als bisher bekannt" an. In jeder Kategorie sind je drei Finalisten nominiert. Die Sieger werden am 5. September bekanntgegeben. Mit dem Deutschen Radiopreis werden seit 2010 die besten Radiomacher des Landes geehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 06:00 Uhr