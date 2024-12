Dobrindt schließt Koalition mit den Grünen weiter aus

Berlin: In der Frage einer möglichen Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl zeigt sich die Union weiter gespalten. Vor allem CSU-Politiker schließen eine solche Konstellation aus. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat diese Haltung in der "Augsburger Allgemeinen" noch einmal verdeutlicht: "Robert Habeck wird mit uns nicht am Kabinettstisch sitzen, die Grünen werden mit uns nicht am Kabinettstisch sitzen", sagte er. Die Union strebe einen Politikwechsel an. Dieser sei mit den Grünen nicht vorstellbar, so Dobrindt weiter. Der Kanzlerkandidat der Union, Merz, schließt eine Koalition mit den Grünen dagegen nicht aus. In der ARD-Sendung "Maischberger" hatte er zuletzt eine neue Wirtschaftspolitik angemahnt - "mit Habeck oder ohne Habeck", so Merz.

