Djir-Sarai warnt vor Rache Irans nach IZH-Verbot

Berlin: Nach dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg befürchtet FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, der Iran könne mit Racheaktionen reagieren. Der in Teheran geborene Politiker sagte in den ARD-Tagesthemen, das iranische Regime sei schon in der Vergangenheit sehr aktiv gewesen, politische Gegner mundtot zu machen oder zu bedrohen. Bundesinnenministerin Faeser hatte den bundesweit tätigen islamistischen Verein verboten. Laut Verfassungsschutz war er ein wichtiges Propagandazentrum des Iran in Europa.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 02:00 Uhr