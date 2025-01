Die Jahre der Gletscher in Bayern sind wohl gezählt

München: Die letzten bayerischen Gletscher dürften in den nächsten fünf Jahren verschwinden. Das befürchten Experten anlässlich des von den UN ausgerufenen „Internationalen Jahrs der Erhaltung der Gletscher“. Die vier in Bayern noch verbliebenen Gletscher seien vermutlich nicht mehr zu retten, sagt Wilfried Haag, Glaziologe an der Hochschule München. In Bayern, so kündigte er an, werde man sich noch in diesem Jahrzehnt von weiteren Gletschern verabschieden müssen. Es werde 2030 noch Eis übrig sein, aber ob man das dann noch als Gletscher bezeichnen könne, werde sich herausstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 05:00 Uhr