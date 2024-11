DHL-Frachtflugzeug stürzt bei Vilnius in ein Wohnhaus

Vilnius: In der litauischen Hauptstadt ist heute früh ein aus Leipzig kommendes Frachtflugzeug verunglückt. Die Maschine war im Auftrag des deutschen Postdienstleisters DHL unterwegs und ist nach derzeitigen Informationen nahe dem Flughafen auf ein zweistöckiges Wohnhaus gestürzt. Das Gebäude steht in Flammen, zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Im Flugzeug soll sich eine vierköpfige Besatzung befunden haben. Von ihnen sei ein Mensch tot, die drei anderen haben demnach verletzt überlebt. Die Unfallursache ist momentan noch unklar. Deutsche Sicherheitsbehörden hatten Ende August gewarnt, dass Terroristen Brandsätze über Frachtdienstleister verschicken könnten. So gab es einen Vorfall im DHL-Logistikzentrum Leipzig, das als weltweites Drehkreuz des Unternehmens fungiert. Dort hat im Juli ein aus dem Baltikum verschicktes Paket Feuer gefangen - es enthielt wohl einen Brandsatz.

