DGB kritisiert Arbeitsbedingungen für Paketzusteller

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die Arbeitsbedingungen für Paketzusteller in der Vorweihnachtszeit: Die zuständige Branchenkoordinatorin, Morgenroth, sprach im Deutschlandfunk von ausbeuterischen Verhältnissen. Beschäftigte verschiedener Sub-Unternehmer berichteten von 12-stündigen Arbeitstagen. Dabei werde die Arbeitszeit nicht vollständig erfasst und vergütet. Es sei schwer vorstellbar, dass die großen Paket-Unternehmen davon nichts mitbekämen, so die DGB-Expertin. In der Politik fehle es an Mehrheiten, an der Situation etwas zu ändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 10:00 Uhr