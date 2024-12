DFB verhängt Geldsstrafen in zweistelliger Millionenhöhe

Frankfurt am Main: Die Vergehen einiger Fans kommen deutsche Fußball-Vereine in der Saison 2023/24 teuer zu stehen. Von der ersten bis zu dritten Liga hat der DFB rund 12-einhalb Millionen Euro an Strafen verhängt. In vielen Fällen ging es um den Einsatz von Pyrotechnik. Bundesligist Eintracht Frankfurt musste mehr als 900.000 Euro und damit die höchste Strafe bezahlen. Es folgen Köln und Kaiserslautern. Den Großteil der Strafgelder verwendet der DFB für gemeinnützige Zwecke.

