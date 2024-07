DFB-Team verabschiedet sich mit offenem Brief von den Fans

Herzogenaurach: Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem offenen Brief an die Fans aus der Europameisterschaft verabschiedet. Das Team schreibt, es habe sich und den Anhängern den Titel schenken wollen. Dass man es nicht geschafft habe, tue "richtig weh", heißt es wörtlich. Gleichzeitig bedanken sich die Spieler für die Unterstützung und Begeisterung. Es seien drei fantastische Turnierwochen gewesen. Seit 18 Uhr kämpfen England und die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale. Später folgt die Begegnung zwischen der Türkei und den Niederlanden. In Berlin hat die Polizei einen Marsch türkischer Fans angehalten, die den rechtsextremen Wolfsgruß gezeigt haben. Sie seien aufgefordert, dies zu unterlassen, da ein solcher Marsch keine Plattform für politische Botschaften sei, so die Polizei.

