DFB-Team unterliegt Spanien im EM-Viertelfinale mit 1:2 nach Verlängerung

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Heim-EM aus dem Turnier ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor die DFB-Auswahl gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. In der 51. Minute hatte der Leipziger Olmo die Spanier in Führung geschossen, bevor Wirtz in der 89. Minute noch der Ausgleich gelang. Den entscheidenden Treffer erzielte der Ex-Dortmunder Merino kurz vor Ende der Verlängerung. In der Nachspielzeit der Verlängerung sah Spaniens Carvajal Gelb-Rot wegen Foulspiels. Gegner der Spanier im Halbfinale ist am Dienstag in München der Sieger der Partie Portugal gegen Frankreich. Das Spiel ging in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 23:00 Uhr