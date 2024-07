DFB lobt Fans und Leistung der Nationalmannschaft

Herzogenaurach: Trotz des Ausscheidens im EM-Viertelfinale zeigt sich der DFB zufrieden mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Sportdirektor Völler sprach von bemerkenswerten Auftritten des Teams. Es sei wieder sehr nah dran an der Weltspitze. Ähnlich wie Völler lobte auch DFB-Präsident Neuendorf die Unterstützung durch die Fans. Diese seien mitunter "wie im Rausch" gewesen. Durch seine Leistung habe das Team die Fans hinter sich gebracht. - Heute werden die beiden letzten Halbfinalisten ermittelt: Zunächst stehen sich um 18 Uhr England und die Schweiz gegenüber. Um 21 Uhr folgt das Spiel zwischen den Niederlanden und der Türkei. Bereits qualifiziert sind Spanien und Frankreich - sie treffen am Dienstag in München aufeinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 17:30 Uhr