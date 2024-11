DFB-Elf trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien

Nyon: Die Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das hat die Auslosung für die erste K.o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs am Mittag in Nyon ergeben. Das Hinspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Nagelsmann am 20. März in Italien. Die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde fällt dann beim Heimspiel am 23. März. Die anderen Partien lauten: Dänemark - Portugal, Niederlande-Spanien und Kroatien- Frankreich

