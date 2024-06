DFB-Auswärtstrikot bricht Verkaufsrekord

Herzogenaurach: Das pink-lila Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kommt bei den Fans offenbar sehr gut an. Wie ein Adidas-Sprecher sagte, ist es schon jetzt das meistverkaufte Auswärtstrikot der DFB-Geschichte. Am beliebtesten sei das Dress mit der Nummer 8 von Toni Kroos. Exakte Verkaufszahlen nannte der Sprecher nicht. Sportlich stehen bei der Fußball-EM heute drei Partien auf dem Programm: Rumänien spielt aktuell in München gegen die Ukraine. Um 18 Uhr trifft Belgien auf die Slowakei, am Abend dann Österreich auf Frankreich.

