Deutschlandtour der Radprofis startet in Schweinfurt

Schweinfurt: Mit einem Prolog über 2,9 Kilometer startet heute in Unterfranken die Deutschland-Tour der Radprofis. Das Einzelzeitfahren führt die Teilnehmer ab kurz vor 14 Uhr über einen Innenstadtkurs in Schweinfurt. An den folgenden Tagen geht es über Heilbronn, Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen zum Finale in Saarbrücken. Insgesamt sind gut 747 Kilometer zu bewältigen. Zu den bekanntesten Akteuren im Feld zählen der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen und der zweimalige WM-Zeitfahr-Champion Filippo Ganna aus Italien. Im Blickpunkt aus deutscher Sicht stehen Giro-Etappensieger Georg Steinhauser und Altstar Simon Geschke, der seine Karriere in diesem Jahr beendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 07:00 Uhr