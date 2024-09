Deutschlandticket soll künftig 58 Euro kosten

Berlin: Das Deutschlandticket kostet ab dem kommenden Jahr 58 Euro pro Monat. Die Verkehrsminister der Länder verständigten sich auf die Erhöhung um neun Euro. Die Einigung zeige, dass die Länder am Erfolgsmodell Deutschlandticket festhalten und es weiterentwickeln wollen, so NRW-Ressortchef Krischer. Wörtlich fügte er hinzu: "Mit diesem Preis schaffen wir es, das Ticket weiter attraktiv zu halten und die Finanzierung auf solidere Füße zu stellen." Vor der Konferenz hatte noch Uneinigkeit geherrscht. Während Bayern zur Kostendeckung einen Preis von 64 Euro im Monat in die Diskussion gebracht hatte, sprachen sich unter anderem Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg für geringere Preissteigerungen aus.

