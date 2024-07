Deutschlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft

Berlin: Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank von April bis Juni um 0,1 Prozent zum Vorquartal. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Im ersten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,2 Prozent gereicht. Allerdings hatten sich die Aussichten für einen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte zuletzt eingetrübt. So sank der Ifo-Geschäftsklimaindex in diesem Monat bereits den dritten Monat in Folge. Mit dem leicht gesunkenen Bruttoinlandsprodukt hinkt Deutschland anderen großen Euro-Staaten hinterher. Frankreich schaffte im Frühjahr ein Plus von 0,3 Prozent, Spanien legte um 0,8 Prozent zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 11:15 Uhr