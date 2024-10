Deutschland verzeichnet Übernachtungsrekord im August

Wiesbaden: Im August haben in Deutschland so viele Touristen übernachtet wie noch nie. Das Statistische Bundesamt registrierte 59 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Die Branche hat die Corona-Krise damit endgültig hinter sich gelassen. Der bislang höchste Wert stammt aus dem Juli 2019, als im Vergleich rund 200.000 Übernachtungen weniger gezählt wurden. Den größten Zuwachs gab es heuer bei den Campingplätzen. Zum Rekord haben vor allem Touristen aus dem Ausland beigetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 10:00 Uhr